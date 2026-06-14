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لدعم مشروع التوأمة بين مدينتي غزة وجنيف

رئيس بلدية غزة يشارك في مؤتمر صحفي بجنيف

14 حزيران / يونيو 2026 08:10

رئيس بلدية غزة يشارك في مؤتمر صحفي بجنيف
رئيس بلدية غزة يشارك في مؤتمر صحفي بجنيف

غزة- وكالة الرأي:

شارك رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، عبر تقنية الاتصال المرئي، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد في مدينة جنيف السويسرية لمناقشة مشروع التوأمة المقترح بين مدينتي غزة وجنيف، وذلك بحضور ممثلي الأحزاب السياسية الداعمة للمبادرة وعدد من الصحفيين والإعلاميين.

فيما حضر إلى جانب رئيس البلدية م. محمد الشقرة من مكتب رئيس البلدية، حيث استعرض رئيس بلدية غزة خلال كلمته أهمية تعزيز التعاون والتضامن بين المدن، والدور الذي يمكن أن تؤديه الشراكات البلدية الدولية في دعم مدينة غزة وتعزيز صمودها في ظل التحديات الراهنة.

وشهد المؤتمر الإعلان عن إحالة مقترح التوأمة إلى لجنة التماسك الاجتماعي في مجلس مدينة جنيف بعد الموافقة على التعامل معه كملف عاجل، في خطوة تُعد تقدماً مهماً نحو تعزيز العلاقات والتعاون بين المدينتين.

وأكد رئيس البلدية أن مبادرات التضامن والتعاون بين البلديات تمثل جسوراً للتواصل الإنساني وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون في المجالات التنموية والثقافية والمؤسسية، معرباً عن تقديره للدعم والتضامن الذي تبديه مدينة جنيف ومؤسساتها تجاه مدينة غزة وسكانها.
 

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