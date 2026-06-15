الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

الضفة المحتلة- وكالة الرأي:

شنت قوات الاحتلال، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها في بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني بأن قوات الاحتلال اعتقلت صلاح خالد صلاح الهريمي (38 عامًا) من منطقة أبو نجيم شرق بيت لحم، والشقيقين عبد الله وأحمد عطا الهريمي من منطقة واد شاهين.

وذكر أن القوات اعتقلت أيضًا، طلب سامي طلب طقاطقة (22 عامًا،) ويوسف رائد طقاطقة (21 عامًا) من بلدة بيت فجار.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال منازل في قرية بدرس غربي المدينة، وحولتها إلى ثكنات عسكرية.

وأما في الخليل، فنفذت قوات الاحتلال سلسلة اقتحامات طالت مدينة دورا وبلدة بيت عوا في الريف الجنوبي للمحافظة، واعتقلت قوات الاحتلال الأستاذ يونس رجوب والشاب إبراهيم يوسف الصوص خلال اقتحام مدينة دورا.

وفي السياق، داهمت القوات منطقة وادي الزرير بمدينة الخليل وفتشت عدة منازل، واعتقلت الشاب مجد أيمن عبيد قبل انسحاب الآليات العسكرية.