وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يفرج عن 15 أسيرًا من قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يغلق مدخل النبي إلياس شرق قلقيلية وكالة الرأي الفلسطينية وزيرة التنمية الإجتماعية تحذر من شلل المخابز والمطابخ في غزة وكالة الرأي الفلسطينية رئيس بلدية غزة يشارك في مؤتمر صحفي بجنيف وكالة الرأي الفلسطينية رئيس بلدية غزة يشارك في ندوة دولية في جنيف وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد طفل برصاص الاحتلال جنوب قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية قسم العلاج الطبيعي بمشفى الرنتيسي ينظم محاضرة علمية وكالة الرأي الفلسطينية صيدلة مشفى الرنتيسي تعقد محاضرة علمية حول متلازمة الكلى وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى الرنتيسي ينفذ فعالية ترفيهية للأطفال بعنوان " أنا أقوى "
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

15 حزيران / يونيو 2026 08:27

الضفة المحتلة- وكالة الرأي:

شنت قوات الاحتلال، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها في بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني بأن قوات الاحتلال اعتقلت صلاح خالد صلاح الهريمي (38 عامًا) من منطقة أبو نجيم شرق بيت لحم، والشقيقين عبد الله وأحمد عطا الهريمي من منطقة واد شاهين.

وذكر أن القوات اعتقلت أيضًا، طلب سامي طلب طقاطقة (22 عامًا،) ويوسف رائد طقاطقة (21 عامًا) من بلدة بيت فجار. 

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال منازل في قرية بدرس غربي المدينة، وحولتها إلى ثكنات عسكرية. 

وأما في الخليل، فنفذت قوات الاحتلال سلسلة اقتحامات طالت مدينة دورا وبلدة بيت عوا في الريف الجنوبي للمحافظة، واعتقلت قوات الاحتلال الأستاذ يونس رجوب والشاب إبراهيم يوسف الصوص خلال اقتحام مدينة دورا.

وفي السياق، داهمت القوات منطقة وادي الزرير بمدينة الخليل وفتشت عدة منازل، واعتقلت الشاب مجد أيمن عبيد قبل انسحاب الآليات العسكرية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى الوفاء وبال ميد توقعان اتفاقية تعاون

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟