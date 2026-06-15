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الاحتلال يفرج عن 15 أسيرًا من قطاع غزة

15 حزيران / يونيو 2026 08:31

سيارة للصليب الاحمر لنقل الاسرى
سيارة للصليب الاحمر لنقل الاسرى

غزة- وكالة الرأي:

فرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الأحد، عن عدد من الأسرى من قطاع غزة ممن تم اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر.

وأفاد مراسل وكالة "الرأي"، بأن الاحتلال أفرج عن 15 أسيرًا من غزة عبر معبر كرم أبو سالم، وتم ونقلهم لمستشفى شهداء الأقصى بدير البلح لتلقي العلاج، برفقة طواقم الصليب الأحمر.

والأسرى هم: "محمود سلمان سليمان الزهراني (66 عاماً)، محمود حسن محمود زيادة (37 عاماً) زياد عمر مصطفى عساف (35 عاماً)، ماجد أحمد مصطفى عساف (35 عاماً)، فايز محمد عاشور القانوع (60 عاماً)، محمد أحمد علي القانوع (65 عاماً)، ياسر عبدالرحمن محمد عساف (54 عاماً)، يحيى عبد خليل عبدالله (37 عاماً)، كامل محمد رزق مطر (62 عاماً)، رامز يوسف حسن الشيخ (45 عاماً)، محمد محمود عبدالمطلب العطار (39 عاماً)، خليل يوسف خليل البس (50 عاماً)، عايد مدحت ديب شفغان (50 عاماً)، محمد حيدر محمد العبيط (45 عاماً)، علي محمد عمر علي مهرة (50 عاماً)".

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