الفصائل تسلم الوسطاء ردها الرسمي على خارطة "ميلادينوف"

وكالات-وكالة الرأي:

سلمت الفصائل والقوى الفلسطينية المجتمعة في القاهرة، ردها الرسمي للوسطاء حول خارطة الطريق المقدّمة من قِبل رئيس مجلس السلام، "نيكولاي ميلادينوف".

وأكدت الفصائل والقوى الفلسطينية في تصريح صحفي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار السعي الجاد لوقف حرب الإبادة، ووضع حد للمعاناة الإنسانية المأساوية التي يعيشها شعبنا، مشددةً على ضرورة إلزام الاحتلال ببنود اتفاق وقف إطلاق النار بشكلٍ كامل وغير مجزأ وفقاً لما جاء في ردها.

وطالبت قوى الفصائل الوسطاء والضامنين بضرورة التزام الاحتلال بتنفيذ كامل بنود المرحلة الأولى دون انتقائية أو تسويف، ووقف شامل وكامل لجميع العمليات العسكرية في القطاع، وتطبيق البروتوكول الإنساني فوراً، بما يضمن تدفق المساعدات، و فتح كافة المعابر بشكلٍ دائم ومستدام لإنهاء الحصار، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع، ودخول اللجنة الإدارية وتمكينها من ممارسة مهامها لخدمة أبناء شعبنا، والبدء الفوري في خطة الإعمار.



