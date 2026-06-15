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شرطة خانيونس تُنهي خلافين ماليين بقيمة 25 ألف شيكل

15 حزيران / يونيو 2026 05:33

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غزة- وكالة الرأي:

تمكن مركز شرطة الشرقية بمحافظة خانيونس، جنوب قطاع غزة ، من إنهاء خلافين ماليين منفصلين بين مواطنين بقيمة إجمالية بلغت 25 ألف شيكل، بعد الاستماع إلى الأطراف والاطلاع على المستندات ذات الصلة.

وأوضح مدير شرطة الشرقية أن الخلاف الأول كان على مبلغ 13 ألف شيكل ناتج عن شراكة تجارية، فيما تعلقت القضية الثانية بنزاع مالي على 12 ألف شيكل مرتبط بمعاملات تجارية، حيث تم التوصل في القضيتين إلى اتفاقات رضائية وتوثيقها وفق الإجراءات القانونية.

وأكدت الشرطة استمرار جهودها في حل النزاعات بالطرق القانونية والودية بما يعزز السلم المجتمعي ويحفظ حقوق المواطنين.

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