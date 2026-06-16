مشفى الرنتيسي يختتم يوماً علمياً حول مأمونية الدم

غزة- وكالة الرأي:

اختتمت دائرة المختبر وبنك الدم في مستشفى الرنتيسي للأطفال فعاليات اليوم العلمي الذي حمل عنوان "تبرع بالدم يحيي الأمل .. وعلم يقود التعافي"، بمشاركة واسعة من الكوادر الطبية والمختصين، حيث ناقش المشاركون أحدث المستجدات العلمية والتحديات الميدانية التي تواجه بنوك الدم وخدمات نقل الدم في ظل الأزمات والحروب، وانتهى اليوم بجملة من التوصيات المهنية والاستراتيجية الهادفة إلى ضمان استدامة هذه الخدمات الحيوية.



وتضمن اليوم العلمي جلستين علميتين حافلتين بالمحاضرات المتخصصة والنقاشات العلمية الثرية، تناولت محاور إدارة المخاطر، ومأمونية الدم، وواقع بنوك الدم في قطاع غزة خلال الحرب والمجاعة.



وفي الجلسة الأولى التي ترأسها الأستاذ أشرف مسلم بعنوان "إدارة المخاطر ومأمونية الدم في الأزمات"، استعرض مدير دائرة المختبر وبنك الدم الأستاذ كايد أحمد الأسس العلمية لإدارة المخاطر في بنوك الدم، متناولاً منهجيات منع الأخطاء بدءاً من نموذج (FMEA) وصولاً إلى مفاهيم اليقظة الدموية.



كما قدمت الأستاذة أسيل عوض ورقة بحثية بعنوان "تحليل تلوي للعوامل المؤدية إلى اختلافات فصائل الدم ABO"، استعرضت خلالها نتائج مراجعة علمية شملت 16 دراسة بحثية تناولت أسباب تغير وعدم تطابق فصائل الدم، بما في ذلك الطفرات الجينية والأورام والالتهابات البكتيرية وعمليات زراعة النخاع.



واختتمت الأستاذة حنان أبو حصيرة أعمال الجلسة بمحاضرة بعنوان "قطرات الدم الآمنة في زمن الحرب"، ناقشت خلالها التحديات التي تواجه فحص الفيروسات لوحدات الدم خلال الحروب، والبدائل العملية والابتكارات المستخدمة للحفاظ على مأمونية الدم في الظروف الاستثنائية.



وشهدت الجلسة الأولى نقاشات علمية موسعة بين الحضور والمحاضرين، أسهمت في تبادل الخبرات والرؤى المهنية.



أما الجلسة الثانية التي حملت عنوان "واقع بنوك الدم تحت وطأة الحرب والمجاعة"، فقد سلطت الضوء على التجربة الميدانية لبنوك الدم في قطاع غزة.



وقدمت الأستاذة نجوى البورنو محاضرة بعنوان "تقييم التبرع بالدم خلال المجاعة في شمال قطاع غزة"، تناولت فيها المؤشرات الحيوية ومستويات الهيموجلوبين لدى المتبرعين في ظل سوء التغذية الناتج عن الحرب، وانعكاسات ذلك على عمليات التبرع بالدم وصحة المتبرعين، إلى جانب آليات التعامل مع النقص الحاد في الكواشف الطبية.



كما استعرضت الأستاذة نرمين الزيان في محاضرتها "هندسة البقاء وإدارة العجز المركب في قطاع غزة بين النظريات الدولية والواقع الميداني" تجربة بنوك الدم خلال الفترة الممتدة بين عامي 2023 و2026، موضحة التحديات المرتبطة بشح الموارد وانقطاع الكهرباء والوقود، والحلول التشغيلية التي ساعدت في استمرار تقديم الخدمة رغم الظروف الاستثنائية.



واختتمت أعمال الجلسة الثانية بمداخلات ومناقشات علمية أثرت المحاور المطروحة وأسهمت في بلورة عدد من التوصيات التطويرية.



وفي ختام الفعاليات، أعلنت اللجنة المنظمة مجموعة من التوصيات الرامية إلى تعزيز استدامة خدمات نقل الدم، وضمان توفير مخزون آمن وكافٍ من الدم ومشتقاته تحت مختلف الظروف.



كما شهد الحفل الختامي كلمة وفاء من جمعية مرضى الثلاسيميا، عبّر خلالها ممثلو الجمعية عن شكرهم وتقديرهم للمتبرعين بالدم، مؤكدين أن تبرعاتهم تمثل شريان الحياة لمرضى الثلاسيميا وغيرهم من المرضى المحتاجين لنقل الدم بشكل منتظم.



واختتم اليوم العلمي بفقرة إنشادية مميزة قدمها الزميل ربيع المطوق، أضفت أجواءً من الإيجابية والتفاؤل على الحضور، ونالت استحسان المشاركين كافة.