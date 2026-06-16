ترامب: الاتفاق الجديد يضمن عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا

وكالات-وكالة الرأي:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الاتفاق الذي توصلت إليه بلاده مع إيران يضمن "ألا تمتلك طهران سلاحا نوويا أبدا".جاء ذلك في تدوينة نشرها ترامب، الاثنين، على منصته "تروث سوشيال".

وفي تصريحات للصحفيين عقب وصوله إلى فرنسا للمشاركة في قمة مجموعة السبع المرتقبة، قال ترامب إن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي.

وأضاف أن هذا كان هو "الهدف الأساسي" لبلاده، مضيفا: "لأنهم لو امتلكوه ربما كانوا سيستخدمونه".

ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من الجانب الإيراني على تصريحات ترامب.

والأحد، أعلن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف التوصل إلى تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران يقضي بإنهاء العمليات العسكرية على مختلف الجبهات، بما في ذلك الساحة اللبنانية.