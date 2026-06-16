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حماس تحذر من تصريحات "سموتريتش" بشأن الخليل

16 حزيران / يونيو 2026 02:36

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غزة- وكالة الرأي:

حذرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ، اليوم الثلاثاء، من الخطورة البالغة للتصريحات والإجراءات التي أعلن عنها وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش بشأن استكمال السيطرة على مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

واعتبرت الحركة في بيان صحفي أن هذه الإعلانات تشكل تصعيداً سياسياً وميدانياً غير مسبوق، يهدف بشكل مباشر إلى تكريس الاحتلال، وفرض سيطرته الكاملة، وسرقته لمزيد من أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت حماس أن هذه الخطوات المتطرفة تمثل محاولة يائسة لتوسيع السيطرة على مدينة الخليل ومحيطها، وذلك ضمن مشروع استعماري أوسع يستهدف فرض السيادة الصهيونية على كامل الضفة الغربية، وإضفاء شرعية مزعومة على المستوطنات، فضلاً عن تسريع عمليات الضم والتهجير القسري بحق المواطنين.

وشدد البيان على أن جميع هذه الإجراءات والمحاولات لن تفلح في تغيير الواقع التاريخي والجغرافي لمحافظة الخليل، مؤكدة على عراقتها وانتمائها الفلسطيني الراسخ، وأن "خليل الرحمن" وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة ستبقى عصية على مشاريع التهويد، ولن تمنح قرارات الاحتلال أي شرعية لوجوده الاستعماري الاستيطاني.

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