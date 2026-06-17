سلطة الطاقة تُصدر بيانًا بشأن تأمين إمدادات الطاقة خلال اختبارات الثانوية

غزة- وكالة الرأي:

أصدرت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، بيانًا بشأن تأمين إمدادات الكهرباء خلال فترة امتحانات الثانوية العامة خلال الفترة القادمة.

وأكدت السلطة في بيانٍ لها أن ذلك يأتي انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والحرص على توفير البيئة الملائمة لتمكين طلبتنا الأعزاء من أداء امتحاناتهم في أفضل الظروف الممكنة.

وأهابت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بجميع أصحاب المولدات التجارية إعطاء الفترة الصباحية أولويةً قصوى في التشغيل، والبدء بتزويد الكهرباء في وقت مبكر، بما يضمن وصول التيار الكهربائي إلى المشتركين واستمراره دون انقطاع خلال ساعات انعقاد الامتحانات.

وأكدت سلطة الطاقة أن إنجاح امتحانات الثانوية العامة يمثل مسؤولية وطنية مشتركة تستوجب تكاتف جميع الجهات، بما يسهم في تهيئة الظروف المناسبة لأبنائنا الطلبة، ويعزز فرصهم في أداء امتحاناتهم بكل يسر واستقرار.

وأعربت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية عن بالغ تقديرها للجهود التي يبذلها أصحاب المولدات التجارية في الاستمرار بتقديم خدمة الكهرباء للمواطنين رغم الظروف الاستثنائية وشح الموارد والتحديات التشغيلية الكبيرة.

وأكدت أنها تواصل بذل أقصى ما يمكن من جهود لتسهيل ظروف التشغيل، والعمل على توفير الوقود والزيوت وقطع الغيار ومستلزمات الصيانة وفق الإمكانات والموارد المتاحة.

ودعت سلطة الطاقة الجميع إلى التعاون وتحمل المسؤولية الوطنية خلال هذه الفترة المهمة، بما يضمن إنجاح الامتحانات وخدمة طلبتنا الذين يعول عليهم في بناء مستقبل وطنهم.