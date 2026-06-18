إصابة 5 جنود من جيش الاحتلال بانفجار مسيّرة مفخخة جنوبي لبنان

وكالات- وكالة الرأي:

أعلن جيش الاحتلال، إصابة عدد من الجنود جراء انفجار طائرة مسيّرة مفخخة جنوبي لبنان.

وأدعى جيش الاحتلال، إصابة 5 جنود بعضهم جروحه خطرة جراء انفجار طائرة مسيّرة مفخخة جنوبي لبنان.

وذكرت مصادر عبرية، أن الإصابات ناجمة عن هجومين، الأول باستهداف المفخخة دبابة إسرائيلية نجم عنه إصابة 4 جنود من لواء جفعاتي، أما الثاني فكان تجاه مركبة إخلاء الجرحى فأصابت المفخخة جنديًا آخر.

ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على لبنان، وخرق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في لبنان في 17 أبريل/نيسان 2026، مخلفًا العديد من الشهداء والجرحى.