الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة

الضفة المحتلة- وكالة الرأي:

شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة.

ففي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا جنوب المدينة، ونصبت حاجزًا وفتشت المركبات، كما اقتحمت بلدة سبسطية شمال غرب نابلس ومدينة نابلس من جهة حاجز بيت فوريك.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس من جهة "ألون موريه" بالتزامن مع اقتحام عسكر البلد شرق المدينة، إضافة إلى اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس، ومداهمة منزل خلال اقتحام قرية كفر قليل شرق المدينة.

وفي محافظة أريحا، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وأطلقت قنابل الصوت والرصاص الحي خلال الاقتحام، بالتزامن مع اقتحام مخيم عقبة جبر.

أما في محافظة الخليل، فقد اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار جنوب المدينة، وبلدة سعير شمال شرق الخليل.

وفي محافظة رام الله والبيرة، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز خلال اقتحام قرية رأس كركر غرب رام الله.

كما واصل المستوطنون اعتداءاتهم على المساجد في الضفة الغربية، حيث استهدفت اعتداءات جديدة مسجدين في محافظة رام الله، تخللها حرق وتدنيس وكتابة شعارات معادية.

وفي محافظة قلقيلية، داهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين خلال اقتحام بلدة عزون شرق المدينة.

وفي محافظة القدس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حزما شمال القدس المحتلة.