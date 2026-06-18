التعليم شرق غزة تفتتح مدرسة أبو بكر الصديق (مسقط التفاح).

غزة- وكالة الرأي:

افتتحت مديرية التربية والتعليم شرق غزة ، وبرعاية وزارة التربية والتعليم العالي غزة ،وبدعم كريم من هيئة الإغاثة التركية ihh ، مدرسة أبو بكر الصديق (مسقط التفاح)، بعد إعادة تأهيلها على أنقاض ما تعرضت له من دمار خلال حرب الإبادة الجماعية على غزة ، في خطوة تؤكد إصرار المنظومة التعليمية على مواصلة رسالتها الوطنية والتربوية رغم التحديات الاستثنائية التي يمر بها قطاع التعليم.

وشارك في الافتتاح وفقراته أ.أشرف حرز الله مدير عام الرقابة بوزارة التربية والتعليم،أ. منير أبو زعيتر مدير التربية والتعليم شرق غزة، م.أشرف فروانة مدير الدائرة الإدارية ،أ.أحمد أبو الكاس مدير الدائرة الفنية ،أ.عادل الجزار ،أ.رواء أبو كميل مديرا المدرستين ، م. علاء أبو هاشم ،حافظ أبو جبل ،ظافر مشتهى ،م. سعيد العرقان من الإغاثة التركية ،إلى جانب عدد من رؤساء الأقسام والمشرفين التربويين ،مخاتير ووجهاء الحي.

وأكد أبو زعيتر خلال الافتتاح أن إعادة فتح المدرسة تمثل انتصاراً لإرادة الحياة والتعليم، ورسالة واضحة بأن المدارس ستبقى منارات للعلم والأمل مهما حاول الاحتلال استهدافها أو تعطيل رسالتها.

وقال: "نقف اليوم في مدرسة أُعيد بناؤها من بين الركام، لنؤكد أن حق أبنائنا في التعليم حق ثابت لا يمكن أن يُنتزع،وإن عودة الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية في هذه المدرسة تجسد صمود شعبنا إيماننا بأن العلم هو الطريق نحو المستقبل."

وثمّن أبو زعيتر جهود جميع الجهات التي أسهمت في إعادة تأهيل المدرسة وتجهيزها، مؤكداً أن مديرية التربية والتعليم تواصل العمل من أجل توفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة للطلبة، بما يضمن استمرار العملية التعليمية رغم حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع التعليمي.

وأكد ممثل هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH) أن دعم إعادة تأهيل مدرسة أبو بكر الصديق (مسقط التفاح) يأتي في إطار التزام الهيئة بمساندة القطاع التعليمي في غزة، وتعزيز صمود الطلبة وتمكينهم من مواصلة تعليمهم في بيئة مناسبة وآمنة.

وقال: "نؤمن أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال، ومن هذا المنطلق حرصت الهيئة على المساهمة في إعادة تأهيل هذه المدرسة لتعود منارةً للعلم بعد أن طالها الدمار.

