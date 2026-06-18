مدرسة هدائي(٢) تنظم معرضاً للوسائل التعليمية و التراث الشعبي

غزة- وكالة الرأي:



نظمت مدرسة هدائي(٢) بمديرية التربية و التعليم شرق غزة معرضاً للوسائل التعليمية و التراث الشعبي بعنوان " إنجاز و إبداع" حيث ضم المعرض بين جنباته زوايا متنوعة عكست إبداعات الطلبة وقدرتهم على التحدي.

و حضر افتتاح المعرض الذي أقيم في مقر المدرسة وفد من مديرية التربية والتعليم شرق غزة ضم عدداً من رؤساء الأقسام و المشرفين التربويين، أ. ممدوح مرتجى المشرف العام على مدارس هدائي بقطاع غزة ،أ. رجاء الشرفا مديرة مدرسة هدائي (٢) بالإضافة إلى عدد من مديري و مديرات المدارس و النقاط التعليمية و ثلة من المعلمين و المعلمات و شخصيات من المجتمع المحلي و أولياء الأمور.

وشهد المعرض تنوعاً كبيراً في معروضاته و زواياه.



و في كلمته التي ألقاها نيابة عن مديرية التربية و التعليم شرق غزة رحب د.تامر الرملاوي رئيس قسم التدريب بالمديرية بالحضور كلا باسمه ولقبه كما توجه بالشكر الجزيل للقائمين على هذا المعرض المميز مبيناً أنه بالرغم من التحديات التي تواجه العملية التعليمية إلا أن الميدان يزخر بالإبداعات هذا و أكد د. الرملاوي أن مديريته تعمل جاهدة للنهوض بالعملية التعليمية و دعمها لضمان استمرارها .

بدوره رحب أ. مرتجى بالحضور مشيداً بجهود الجميع في الميدان و تحدث أ. مرتجى عن الخدمات التي تقوم بها مؤسسة هدائي و اسهاماتها و دعمها المتواصل لقطاع التعليم .

إلى ذلك رحبت أ. الشرفا بالحضور وتحدثت عن أهداف المعرض وأهميته في صقل مهارات الطلبة، مؤكدةً أن كافة المعروضات والوسائل هي من نتاج وإبداع طلبة المدرسة الذين تحدوا الظروف ليصنعوا هذا التميز.

