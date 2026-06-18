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تعليم شرق غزة تشارك في تكريم الطلبة المتفوقين بنقطة سليمان التعليمية

18 حزيران / يونيو 2026 08:54

مديرية التربية والتعليم شرق غزة تشارك في تكريم الطلبة المتفوقين بنقطة سليمان التعليمية
مديرية التربية والتعليم شرق غزة تشارك في تكريم الطلبة المتفوقين بنقطة سليمان التعليمية

غزة- وكالة الرأي:

شاركت مديرية التربية والتعليم شرق غزة في احتفال تكريم الطلبة المتفوقين للعام الدراسي 2025/2026, الذي نظمته نقطة سليمان التعليمية.

وشارك في الاحتفال أ.وجدي الزيان رئيس قسم الإدارات التربوية ، أ.أحمد الزيتونية رئيس قسم العلاقات العامة والتعاون الدولي ،أ.أيمن شابط رئيس قسم الأنشطة الطلابية ،أ.نادية صبرة مسير قسم الصحة المدرسية ،وبحضور ا.صلاح سلمان مدير النقطة.

وفي كلمته ممثلاً عن المديرية أشاد الزيان بجهود إدارة النقطة التعليمية والمعلمين في رعاية الطلبة وتحفيزهم على التميز رغم الظروف والتحديات التي يواجهها القطاع التعليمي، مؤكداً أن التفوق يمثل رسالة أمل وإصرار تعكس قدرة الطلبة على مواصلة مسيرتهم التعليمية وتحقيق النجاح.

وأضاف أن مديرية التربية والتعليم تواصل دعم المبادرات والأنشطة التي تعزز دافعية الطلبة وتشجعهم على الاجتهاد والإبداع، مثمناً دور الأسرة والمعلمين في صناعة هذا الإنجاز.

وتخلل الاحتفال فقرات متنوعة وتكريم الطلبة المتفوقين، وسط أجواء من الفخر والاعتزاز بإنجازاتهم، تأكيداً على أهمية دعم التميز العلمي وترسيخ ثقافة النجاح في المجتمع التعليمي.
 

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