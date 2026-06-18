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لأول مرة في مجمع ناصر الطبي

نجاح إجراء خزعة كلوية للأطفال في قطاع غزة

18 حزيران / يونيو 2026 09:14

عملية جراحية
عملية جراحية

غزة- وكالة الرأي:

في إنجاز طبي نوعي يُضاف إلى سجل الخدمات الصحية في قطاع غزة، تم في مجمع ناصر الطبي إجراء أول عملية سحب خزعة من الكلى للأطفال، وذلك بدعم من مؤسسة باما وبإشراف الدكتور عزت عفيفي.

وقد قامت الدكتورة رولا طبيل بإجراء الخزعة بنجاح، في خطوة تُعد نقلة نوعية وثورة حقيقية في مجال تشخيص أمراض الكلى لدى الأطفال، حيث ستسهم هذه الخدمة في الوصول إلى تشخيصات دقيقة للحالات المرضية المختلفة ووضع الخطط العلاجية المناسبة دون الحاجة لتحويل المرضى إلى خارج القطاع.

ويأتي هذا الإنجاز ثمرةً للتعاون بين وزارة الصحة الفلسطينية، ومجمع ناصر الطبي، ومؤسسة باما، في إطار الجهود المستمرة لتطوير الخدمات التخصصية ورفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة للأطفال.

ويتقدم مجمع ناصر الطبي بالشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذا الإنجاز الطبي المهم، آملاً أن يشكل نقطة انطلاق لمزيد من التطورات النوعية في مجال التشخيص والعلاج، بما ينعكس إيجاباً على صحة أطفالنا في قطاع غزة
 

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