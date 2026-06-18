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تربية شمال غزة تفتتح مدرسة "دار الأرقم الخاصة"

18 حزيران / يونيو 2026 09:35

تربية شمال غزة تفتتح مدرسة دار الأرقم الخاصة
تربية شمال غزة تفتتح مدرسة دار الأرقم الخاصة

غزة- وكالة الرأي:

​افتتحت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، مدرسة "دار الأرقم الخاصة" في منطقة أرض الشنطي، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتطوير المسيرة التعليمية وتوفير بيئة دراسية ملائمة تخدم أبناء المنطقة والمجتمع المحلي.

​وحضر حفل الافتتاح وفد من المديرية ترأسه مدير التربية والتعليم أ. جواد صالحة، يرافقه مدير الدائرة الإدارية م. إبراهيم الشلفوح، ومدير الدائرة الفنية أ. محمد أبو ندا، إلى جانب عدد من رؤساء الأقسام، وممثلين عن الجمعيات الداعمة وإدارة المدرسة.

​وخلال كلمته في الحفل، أشاد أ. جواد صالحة بجهود القائمين على تأسيس المدرسة، مثمناً دورهم في دعم قطاع التعليم رغم كل التحديات والظروف الراهنة التي يمر بها قطاع غزة.

وأكد صالحة أن الاستمرار في افتتاح المدارس وتجهيزها يثبت إصرار المنظومة التعليمية بكل طواقمها على مواصلة رسالتها مهما كانت العقبات.

​وتخلل حفل الافتتاح تكريم كوكبة من الطلاب الفائزين في مسابقة سرد أجزاء من القرآن الكريم، تقديراً لتفوقهم وتشجيعاً لهم.
 

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