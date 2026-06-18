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وفد من تربية الوسطى واليونيسيف يزور مدرستي شهداء المغازي ومريم بنت عمران

18 حزيران / يونيو 2026 12:52

وفد من تربية الوسطى واليونيسيف يزور مدرستي شهداء المغازي ومريم بنت عمران
وفد من تربية الوسطى واليونيسيف يزور مدرستي شهداء المغازي ومريم بنت عمران

غزة- وكالة الرأي:

زار وفد من مديرية التربية والتعليم بالوسطى ومنظمة اليونيسيف عددًا من مدارس منطقة المغازي، في إطار متابعة سير العملية التعليمية ودعم الطلبة في المدارس.

وضم الوفد مدير التربية والتعليم أ. محمد حمدان، ورئيس قسم الصحة المدرسية أ. محمود العزازي، إلى جانب ممثلين عن منظمة اليونيسيف، حيث شملت الزيارة مدرسة شهداء المغازي ومدرسة مريم بنت عمران، وكان في استقبال الوفد مديرا المدرستين، أ. يحيى أبو مشايخ وأ. فدوى أبو السبح .

واطلع الوفد خلال الجولة على الأوضاع التعليمية في المدرستين، واستمع إلى شرح من إدارات المدارس والطلبة حول سير العملية التعليمية واحتياجات الطلبة، كما تابع عملية توزيع القرطاسية والمواد التعليمية المقدمة للطلبة بهدف دعمهم وتوفير المستلزمات الأساسية التي تساعدهم على مواصلة تعليمهم.

وأكد مدير التربية والتعليم أهمية الشراكة مع المؤسسات الدولية الداعمة للعملية التعليمية، مثمنًا جهود منظمة اليونيسيف في مساندة الطلبة والمدارس، بما يسهم في تعزيز صمود القطاع التعليمي وتوفير بيئة تعليمية داعمة للطلبة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها المديرية وشركاؤها لمتابعة المدارس والوقوف على احتياجاتها، وتقديم الدعم اللازم لضمان استمرار العملية التعليمية وخدمة الطلبة في ظل الظروف الصعبة.

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