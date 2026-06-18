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بعنوان "الإبداع والتميز"

تعليم شرق خان يونس يفتتح معرض الوسائل التعليمية في مدرسة الحمد

18 حزيران / يونيو 2026 12:56

معرض
معرض

غزة- وكالة الرأي:

افتتح مدير التربية والتعليم شرق خان يونس، د. إبراهيم رمضان، معرض الوسائل التعليمية بعنوان "الإبداع والتميز" في مدرسة الحمد التعليمية، وذلك بحضور أ. خالد أبو دقة رئيس قسم الإدارات التربوية، وأ. أشرف كحيل رئيس قسم اللوازم، ود. بلال أبو طير رئيس قسم الإشراف التربوي، وأ. يحيى الأغا مشرف اللغة الإنجليزية.

وكان في استقبال الوفد الزائر أ. هلا رضوان مديرة المدرسة، وأ. حمدي الصليبي مدير المدرسة، إلى جانب أعضاء الهيئة التدريسية.

وتجوّل الحضور في أرجاء المعرض، واطلعوا على مجموعة متنوعة من الوسائل التعليمية الإبداعية التي أعدها المعلمون والطلبة، والتي عكست مستوىً متميزًا من الابتكار والتوظيف الفاعل للوسائل التعليمية في دعم العملية التعليمية وتعزيز دافعية الطلبة نحو التعلم.


وأشاد د. رمضان بالجهود المبذولة في تنظيم المعرض وما تضمنه من أفكار تربوية مبتكرة، مؤكدًا أهمية توظيف الوسائل التعليمية الحديثة في تطوير أساليب التدريس وتحسين مخرجات التعلم، مثمنًا دور إدارة المدرسة وهيئتها التدريسية في إنجاح هذه المبادرة التربوية المتميزة.
 

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