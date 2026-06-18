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لجنة إدارة غزة تبحث مع وفود أوروبية أولويات التعافي وإعادة الإعمار

18 حزيران / يونيو 2026 01:59

لجنة إدارة غزة تبحث مع وفود أوروبية وأممية أولويات التعافي وإعادة الإعمار
لجنة إدارة غزة تبحث مع وفود أوروبية وأممية أولويات التعافي وإعادة الإعمار

وكالات- وكالة الرأي:

عقدت اللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG)، برئاسة الدكتور علي عبد الحميد شعث، اجتماعاً تنسيقياً مع ممثلي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي، لبحث نتائج التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في قطاع غزة، ومناقشة أولويات التعافي المبكر وإعادة الإعمار وآليات التنسيق والدعم الدولي خلال المرحلة المقبلة.

وأكد المشاركون أهمية أن تتم عملية التعافي وإعادة الإعمار بقيادة فلسطينية، مع التشديد على الدور المحوري للجنة الوطنية في تنسيق الجهود الوطنية والدولية والإعداد لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار بصورة منهجية ومستدامة.

وخلال الاجتماع، استعرض ممثلو الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي النتائج الرئيسية للتقييم السريع، بما يشمل حجم الأضرار والخسائر والاحتياجات في القطاعات الحيوية، ومتطلبات استعادة الخدمات الأساسية وتحفيز التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

من جانبه، أكد الدكتور علي شعث أن اللجنة الوطنية اعتمدت نتائج التقييم كمرجعية أساسية لإعداد خطط وبرامج التعافي وإعادة الإعمار، مشيراً إلى استكمال إعداد أولويات التدخل والخطط التنفيذية القطاعية بما يمكنها من مباشرة العمل فور تهيئة الظروف اللازمة لذلك، والاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين.

كما استعرض مفوضو اللجنة أولويات المرحلة المقبلة في قطاعات الصحة والإسكان والبنية التحتية والاقتصاد والزراعة والاتصالات والحماية الاجتماعية، مؤكدين أهمية التكامل بين الجهود الوطنية والدعم الدولي، والشراكة مع البلديات والمؤسسات الوطنية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

وفي ختام الاجتماع، جدد ممثلو الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي التزامهم بمواصلة التعاون والتنسيق الفني مع اللجنة الوطنية دعماً لجهود التعافي وإعادة الإعمار والتنمية المستدامة في قطاع غزة.

وأكدت اللجنة الوطنية لإدارة غزة جاهزيتها لمباشرة أعمالها الميدانية فور تهيئة الظروف اللازمة لذلك، واضعةً خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتعزيز صمودهم في مقدمة أولوياتها.

وكالة سوا

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