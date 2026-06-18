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اللجنة المركزية تعقد اجتماعاً وتصدر جملة من القرارات

18 حزيران / يونيو 2026 07:21

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الضفة المحتلة- وكالة الرأي:

ناقشت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، خلال اجتماع لها، اليوم الخميس، مجموعة من القضايا المتعلقة بالشأن السياسي، والقضايا الحركية والتنظيمية.

واطلع نائب رئيس حركة فتح حسين الشيخ ، أعضاء اللجنة، على متابعات القضايا السياسية، والاتصالات الجارية مع الإدارة الأميركية، من أجل إعادة صياغة العلاقات الثنائية على أسس واضحة.

كما تم تسليط الضوء على إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تمارس على الأرض بحق أهلنا في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس ، خاصة إرهاب المستعمرين، والاستيلاء على الأراضي، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، كذلك الاعتقالات اليومية، واحتجاز أموال شعبنا.

ودعت اللجنة المركزية، إلى الإسراع في إنجاز المرحلة الثانية المتعلقة بقطاع غزة، وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي منها.

وأثنت اللجنة على الجهود الذي تقوم بها المملكة العربية السعودية، في متابعة بعض القضايا من أجل استكمال التفاهمات الفلسطينية الأميركية السعودية.

وناقشت اللجنة، القضايا المعيشية والخدماتية المتعلقة بالتعليم والصحة والأسرى والشهداء، واستكمال عملية الإصلاح وحيثياتها.

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