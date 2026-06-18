ثلاثة شهداء في قصف استهدف سيارة في حي الرمال

غزة- وكالة الرأي:

استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، إثر غارة جوية نفذتها طائرات الاحتلال المُسيرة استهدفت مركبة مدنية في حي الرمال غربي مدينة غزة .

وذكر شهود عيان أن طائرة مسيرة استهدفت المركبة بشكل مباشر أثناء سيرها بالقرب من مسجد "أبو خضرة" بمحيط مفترق السرايا الحيوي وسط المدينة. وأسفر الهجوم الصاروخي عن تدمير المركبة بالكامل واشتعال النيران فيها، مما أثار حالة من الذعر في المنطقة المكتظة بالسكان.

وعقب القصف، هرعت طواقم الدفاع المدني والإسعاف فورًا إلى موقع الحادث، حيث تعاملت مع النيران المشتعلة وتمكنت من:

إخلاء ونقل الجرحى والمصابين إلى مستشفى الهلال الأحمر الميداني في منطقة السرايا لتلقي العلاج الطارئ.