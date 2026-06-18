طاقم مشفى العيون يجري تدخلًا لحماية عين مريض

غزة- وكالة الرأي:

أجري د.أيمن صيدم استشاري طب وجراحة تجميل العيون بمستشفى العيون وبمشاركة الكوادر الفنية والتمريضية، تدخلا جراحيا ترميميا لإعادة الجفن إلى وضعه الطبيعي وحماية العين، حيث شملت العملية تحرير النسيج الندبي المسبب لشدّ الجفن، وإجراء رقعة جلدية تدويرية (Rotational Flap) لإعادة بناء ودعم الجفن السفلي وتحسين وظيفته، حيث أجري هذا التدخل عقب إجراء الفحوصات السريرية والتقييم الطبي الدقيق.

ويشير د.صيدم أن المريض السبعيني وصل الى عيادة العيون في مستشفى العيون، وهو يعاني من شتر خارجي شللي في العين اليسرى، ناتج عن ضعف في عضلات الجفن السفلي مع وجود ندبة، ما أدى إلى انقلاب الجفن نحو الخارج وعدم إغلاق العين بشكل كامل، وتسبب بجفاف شديد وتهيج مستمر هدد سلامة سطح العين.

ولفت د. صيدم الى استقرار حالة المريض بعد العملية، مع تحسن تدريجي واضح في وضع الجفن واستجابة جيدة للعلاج، مؤكدا أن المريض يخضع حالياً لمتابعة دورية في العيادة الخارجية ضمن خطة علاجية لضمان الوصول إلى أفضل النتائج والمحافظة على سلامة العين.

ووجه شكره الى مؤسسة UOSSM Canada ، على دعمها لخدمات الجراحة وعلى التدخلات المهمة التي من شأنها تعزيز المهارات الجراحية والخدمة المقدمة رغم التحديات وحالة الاستنزاف التي تمر بها المنظومة الصحية، داعيا في الوقت ذاته كافة الجهات المعنية بتعزيز متطلبات تقديم الخدمة الصحية من أدوية ومستهلكات طبية لتمكين الطواقم من إجراء العمليات التخصصية للمرضى .