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فرنسا تطالب بالضغط على "إسرائيل" للالتزام بوقف النار في لبنان

20 حزيران / يونيو 2026 08:57

قصف لبنان
قصف لبنان

وكالات- وكالة الرأي:

طالبت الحكومة الفرنسية الولايات المتحدة بممارسة ضغوط على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل الالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان.

وانتقد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خلال مشاركته في برنامج على قناة "فرانس إنفو"، الجمعة، "سرائيل" بسبب استمرار هجماتها على لبنان رغم سريان وقف إطلاق النار.

وأضاف أن "البند الأول من هذا الاتفاق (التفاهم الأمريكي الإيراني) ينص على وقف القتال في جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان. وعلى الحكومة الإسرائيلية احترام ذلك".

واستشهد 28 شخصًا وأصيب آخرون، منذ فجر الجمعة، بسلسلة غارات إسرائيلية على مناطق في جنوب وشرق لبنان، هي الأعنف منذ الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي ينص على إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان.

ومساء الأربعاء، وقَّع الرئيسان الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الإيراني إلكترونيًا، على "مذكرة تفاهم إسلام آباد" التي تمهد لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن و"تل أبيب" ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي. 
 

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