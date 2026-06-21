بلدية دير البلح توقع مذكرة تفاهم لصيانة بئر مياه "شوقي"

غزة- وكالة الرأي:

وقّعت بلدية دير البلح مذكرة تفاهم مع لجنة إسناد عملية الفارس الشهم "3"، بتمويل كريم من دولة الإمارات العربية المتحدة، لتنفيذ مشروع صيانة بئر مياه "شوقي" بما يضمن توفير مياه صالحة للاستخدام للمواطنين.



وتشمل المذكرة تنفيذ أعمال بئر مياه غاطس صالح للاستخدام بما يضمن تزويد مياه صالحة للاستخدام للمواطنين وذلك من أجل تحسين ظروف الحياة والتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم.



وأوضح رئيس البلدية خليل أبو سمرة أن المشروع يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تحسين ظروف الحياة والتخفيف عن كاهل المواطنين، من خلال توفير مقومات الحياة الكريمة وتعزيز صمود السكان في ظل التحديات الراهنة.



وعبّر عن شكره وتقديره للجنة إسناد عملية الفارس الشهم "3" ولدولة الإمارات العربية المتحدة على دعمهم المتواصل، مؤكداً أن هذه المشاريع تساهم بشكل مباشر في تعزيز الخدمات الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين.

