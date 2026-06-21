بلدية دير البلح تقدم شرحًا توضيحيًا لاحتياجاتها العاجلة

غزة- وكالة الرأي:

في لقاء جمع وفد من بلدية دير البلح مع مدراء المنظمات الأممية في قطاع غزة ضم كلاً من OCHA، UNDP، UNDSS، UNOPS، UNESCO، WHO، WFP، UNRWA، UNICEF ، UNFPA

للاطلاع على واقع البلدية واحتياجاتها العاجلة في ظل التحديات الراهنة، قدمت البلدية شرحا توضيحيا لأبرز التدخلات العاجلة المطلوبة خلال المرحلة الحالية، خاصة ما يتعلق بتوفير الزيوت وقطع الغيار اللازمة لاستمرار تشغيل الآليات والمعدات والمولدات، إلى جانب مناقشة احتياجات قطاعات المياه والصرف الصحي ومكافحة الحشرات والقوارض.



وتم خلال اللقاء عرض مادة إعلامية توضح حجم التحديات التي تواجهها في سبيل الحفاظ على استدامة الخدمات الأساسية، حيث تواصل طواقمها خدمة آلاف المواطنين والنازحين بإمكانات محدودة وظروف استثنائية، في وقت يتزايد فيه الضغط على البنية التحتية والخدمات نتيجة التدفق الكبير للنازحين إلى المدينة.



وأوضحت أن تدمير مقرها الرئيسي أثر بشكل مباشر على قدرتها التشغيلية، كما أن النقص الحاد في الوقود والزيوت وقطع الغيار يعيق تشغيل المعدات والآليات والمولدات اللازمة لاستمرار تقديم الخدمات.



وأكدت أن مواجهة هذه التحديات تتطلب دعماً عاجلاً ومستداماً يشمل تجهيز مقر بديل للبلدية، وتوفير الآليات والمركبات لتعزيز الاستجابة الميدانية، والمولدات والمضخات لضمان استمرارية الخدمات، إضافة إلى توفير مواد التشغيل والصيانة للحفاظ على جاهزية المعدات ودعم الكادر البشري العامل في الميدان.



كما شددت على أهمية تنفيذ مشاريع طارئة في قطاعات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات، وتوفير المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وفتح الطرق والشوارع، بما يعزز قدرة البلدية على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة ويدعم صمود المدينة وسكانها في ظل الظروف الراهنة.

