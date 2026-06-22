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المنتخب المصري يحقق فوزًا تاريخيًا على نيوزيلندا بثلاثية لهدف

22 حزيران / يونيو 2026 07:47

منتخب مصر فوزًا تاريخيًا على نيوزيلندا بثلاثية لهدف
منتخب مصر فوزًا تاريخيًا على نيوزيلندا بثلاثية لهدف

وكالات- وكالة الرأي:

حقق منتخب مصر فوزًا تاريخيًا على نيوزيلندا بثلاثية لهدف في اللقاء الذي جمعهما صباح الاثنين، ضمن الجولة الثانية للمجموعة السابعة من كأس العالم 2026 لكرة القدم.

وتقدمت نيوزيلندا بهدف في الدقيقة 15 عبر فين سورمان من رأسية مميزة، وسط غياب الرقابة الدفاعية من لاعبي مصر.

وفي الشوط الثاني قلبت مصر الطاولة بتسجل ثلاثية عبر مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" بالدقيقة 59، ومحمد صلاح عند الدقيقة 67، ومحمود حسن "تريزيجيه" في الدقيقة 82.

ويعتبر هذا الفوز هو الأول في تاريخ مصر بنهائيات كأس العالم، بعد المشاركة في نسخ  1934، و1990، و2018، و2026.

وتصدرت مصر المجموعة برصيد 4 نقاط، متقدمة على إيران الثانية، وبلجيكا الثالثة برصيد نقطتين لكل منهما، فيما تقبع نيوزيلندا في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

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