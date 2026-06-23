تأهل فرنسا والنرويج لدور الـ 32 من كأس العالم

وكالات- وكالة الرأي:

حسمت فرنسا، والنرويج بطاقات الصعود لدور الـ 32 من منافسات المجموعة التاسعة لكأس العالم 2026 لكرة القدم المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأميركية، وكندا، والمكسيك.

وفاز منتخب فرنسا على نظيره العراقي بثلاثية نظيفة فجر الثلاثاء، حيث منح كيليان مبابي هدف التقدّم "للديوك" في الدقيقة 14، وظهر مبابي مجدداً ليبصم على الهدف الثاني لفرنسا بالدقيقة 54، وأهدى عثمان ديمبيلي الهدف الثالث للمنتخب الفرنسي عند الدقيقة 66.

وهو الفوز الثاني توالياً للمنتخب الفرنسي بعد تغلّبه في الجولة الافتتاحية على نظيره السنغالي بثلاثة أهداف لواحد، ليرفع رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة، ويضمن التأهل لدور الـ 32، أمّا المنتخب العراقي فقد واصل رحلة البحث عن أولى نقاطه بعد خسارته في المرحلة الأولى أمام نظيره منتخب النرويج بأربعة أهداف لواحد.

كذلك حسم المنتخب النرويجي تأهله لدور الـ 32 بعد أن تغلب على نظيره السنغالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وأقيمت المباراة في إستاد نيوجيرسي، وتمكن ماركوس بيديرسن من افتتاح التسجيل للنرويج في الدقيقة 43، ثم أضاف إيرلينج هالاند الهدف الثاني بالدقيقة 48، وعند الدقيقة 53 قلص إسماعيلا سار الفارق بتسجيله الهدف الأول للمنتخب السنغالي، وعاد هالاند مجدداً، وأحرز الهدف الثالث في الدقيقة 58.

واختتم سار أهداف المباراة بعد أن سجل الهدف الثاني له، وللمنتخب السنغالي، إلا أنه لم يكن كافياً، فانتهت المباراة بفوز النرويج.

وأصبح رصيد هالاند 4 أهداف، بعد هدفيه في شباك العراق بالجولة الأولى.

ورفع المنتخب النرويجي رصيده حالياً إلى ست نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، وبفارق الأهداف خلف المنتخب الفرنسي المتصدر، بينما ظل المنتخب السنغالي بدون رصيد من النقاط في المركز الثالث، وبفارق الأهداف أمام العراق.