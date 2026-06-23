طاقم طبي ينجح في إنقاذ ذراع شابة من البتر

غزة- وكالة الرأي:

تمكّن الأطباء في مجمع الشفاء الطبي من إنقاذ ذراع شابة من البتر واستعادة وظيفته الحركية بصورة كبيرة، بعد تعرضها لإصابة خطيرة بطلق ناري أثناء نزوحها في أحد المخيمات شرق جباليا شمال قطاع غزة.

وأوضح الفريق الطبي أن الشابة، البالغة من العمر 26 عاماً، أصيبت بطلق ناري طائش أدى إلى إصابة بالغة في الذراع الأيمن ونزيف حاد هدد حياتها وسلامة الطرف المصاب.

وعقب وصولها إلى مجمع الشفاء الطبي، خضعت لتقييم طبي عاجل بإشراف الدكتور إياد عابد، أخصائي جراحة الأوعية الدموية والقدم السكري، حيث أظهرت الفحوصات وجود إصابة ونزيف في الشريان الرئيسي للذراع الأيمن إلى جانب كسر في مفصل الكوع، الأمر الذي استدعى تدخلاً جراحياً فورياً للحفاظ على الطرف المصاب ومنع حدوث مضاعفات قد تؤدي إلى البتر.

ونجح الفريق الطبي في إجراء عملية جراحية دقيقة شملت إصلاح وتوصيل الشريان المصاب وتثبيت الكسر، إضافة إلى تقديم العلاجات الداعمة ونقل وحدتي دم للمريضة، ما أسهم في استقرار حالتها الصحية وتحسن المؤشرات الحيوية لديها.

ومع استمرار المتابعة الطبية وإعادة تشغيل العيادات الخارجية للمستشفى الإندونيسي داخل مجمع الشفاء الطبي، شهدت المريضة تحسناً ملحوظاً في حالتها، واستعادت الحركة شبه الطبيعية للذراع اليمنى، بما يعكس أهمية التدخل السريع والرعاية المتخصصة في إنقاذ الأطراف المصابة.

ويأتي هذا النجاح ثمرةً للتكامل والتعاون بين الطواقم الطبية في المستشفى الإندونيسي ومجمع الشفاء الطبي، وبدعم من منظمة UOSSM Canada وبالشراكة مع قطر الخيرية، بما يسهم في تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمرضى في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها قطاع غزة.

