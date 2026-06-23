وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تطلق الدورة الثامنة من مشروع جمع النفايات وكالة الرأي الفلسطينية مجمع ناصر الطبي يُكرم الطبيب المصري د. عبد الرحمن وكالة الرأي الفلسطينية طاقم مجمع ناصر ينجح فى انقاذ مريضة من فقدان البصر وكالة الرأي الفلسطينية طاقم طبي ينجح في إنقاذ ذراع شابة من البتر وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني يعلن تأجيل عمليات انتشال الشهداء من تحت الأنقاض وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع أسعار النفط واستقرار الذهب وكالة الرأي الفلسطينية تأهل فرنسا والنرويج لدور الـ 32 من كأس العالم وكالة الرأي الفلسطينية موجة حر مستمرة.. درجات الحرارة تواصل ارتفاعها في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية مجمع ناصر يشارك بدراسة علمية فى مؤتمر "EndoAthens" بالعاصمة اليونانية وكالة الرأي الفلسطينية مجمع ناصر يستعرض تجاربه في اليوم العالمي للمتبرعين بالدم
أخبار » الأخبار الحكومية

ضمن مشروع تشغيل وتمكين الأيدي العاملة

بلدية دير البلح تطلق الدفعة الأولى من المنقذين البحريين

23 حزيران / يونيو 2026 08:54

730498113_1549376549893998_2294309982803017187_n
730498113_1549376549893998_2294309982803017187_n

غزة- وكالة الرأي:

أطلقت بلدية دير البلح الدفعة الأولى من المنقذين البحريين للعمل على شاطئ البحر ضمن مشروع "تشغيل وتمكين الأيدي العاملة وأصحاب الكفاءات" الممول من شركة الرمال الطيبة، والذي تنفذه البلدية في إطار جهودها لتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين خلال موسم الاصطياف.

وشهد اليوم توقيع عقود 30 منقذاً بحرياً وتوزيعهم على نقاط المراقبة المنتشرة على امتداد شاطئ المدينة، بما يسهم في تعزيز إجراءات السلامة وحماية المواطنين وضيوف المدينة من النازحين خلال الموسم.

وأكد رئيس بلدية دير البلح خليل أبو سمرة أن المشروع يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها أبناء شعبنا، ويجسد نموذجاً للشراكة المجتمعية والمسؤولية الوطنية من خلال توفير فرص عمل للشباب في العديد من المجالات، إلى جانب دعم الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطنون.

وشدد على ضرورة الالتزام بمواعيد العمل والحضور بشكل منتظم، قائلاً: "إن أرواح المواطنين وضيوفنا النازحين أمانة في أعناقكم، ما يتطلب التحلي بأعلى درجات المسؤولية والانضباط أثناء أداء المهام."

وأعرب عن أمله بأن يمر موسم الاصطياف بأمان ودون تسجيل أي خسائر أو حوادث، بما يضمن توفير بيئة آمنة لمرتادي الشاطئ.

وفي ختام اللقاء، تقدم رئيس البلدية بالشكر والتقدير لشركة الرمال الطيبة على تمويلها للمشروع ودعمها المتواصل للجهود الرامية إلى توفير فرص العمل وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى الوفاء وبال ميد توقعان اتفاقية تعاون

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟