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لبحث آفاق التعاون

بلدية دير البلح تستقبل وفدًا من جمعية الاغاثة الزراعية

23 حزيران / يونيو 2026 08:57

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غزة- وكالة الرأي:

استقبل رئيس بلدية دير البلح خليل أبو سمرة وفداً من جمعية الاغاثة الزراعية لبحث آفاق التعاون المشترك وتعزيز الشراكة بما يسهم في خدمة المواطنين.

واستعرض رئيس البلدية خلال اللقاء الخدمات المقدمة والتحديات القائمة، موضحاً أن الكثافة السكانية المرتفعة وتزايد أعداد النازحين أثرا بشكل كبير على البنية التحتية والخدمات الأساسية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه قطاعي المياه والصرف الصحي.

وأوضح أن قطاع المياه يواجه تحديات كبيرة، أبرزها خروج أربعة آبار مياه عن الخدمة، وحاجة سبعة مولدات لأعمال الصيانة، إلى جانب استمرار التعديات على شبكة المياه، الأمر الذي ينعكس سلباً على كفاءة التوزيع ووصول المياه للمواطنين.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، للتخفيف من معاناة المواطنين في ظل الظروف الراهنة.
 

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