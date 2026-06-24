استشهاد مواطن جراء غارات الاحتلال المتواصلة على القطاع

غزة- وكالة الرأي:

تواصلت غارات وقصف الاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة، حيث استشهد المواطن آدم أبو حدايد متأثرًا بإصابته في قصف إسرائيلي قرب شارع 5 في مواصي خانيونس جنوبي قطاع غزة مساء أمس الثلاثاء.

كما استهدفت طائرات الاحتلال مخيم إيواء للنازحين في حي الشيخ عجلين جنوب غربي مدينة غزة، ما خلّف دمارًا واسعًا وخرابًا كبيرًا في خيام النازحين، وأدى إلى تشريد عشرات العائلات.

وأكد مراسل وكالة "الرأي" أن القصف الإسرائيلي تسبب بأضرار كبيرة في مخيم الإيواء، فيما أصبحت عشرات العائلات بلا مأوى عقب تدمير خيامها.

وفي ذات السياق، شنت طائرات الاحتلال غارة جوية في محيط محطة الخزندار قرب منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، كما استهدفت غارة جوية حي التفاح شمال شرقي المدينة.