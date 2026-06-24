مستشفى الرنتيسي للأطفال – النصر ينفذ دورة متخصصة في التأهيل

غزة- وكالة الرأي:

نفذ قسم العلاج الطبيعي في مستشفى الرنتيسي للأطفال – النصر، بالشراكة مع مؤسسة UOSSM Canada ، دورة تدريبية متخصصة بعنوان "التأهيل المتقدم بعد أزمة غزة" (Advanced Rehabilitation Course Post Gaza Crisis)، بهدف تطوير قدرات العاملين في مجالات التأهيل والعلاج الطبيعي وتمكينهم من التعامل مع الاحتياجات المتزايدة للمتضررين من الحرب والأزمات الإنسانية في قطاع غزة.

وتركز الدورة على تزويد المشاركين بأحدث المعارف والمهارات العملية في مجال إعادة التأهيل الشامل، خاصة للأشخاص ذوي الإصابات والإعاقات الناتجة عن الحرب، وفي مقدمتهم حالات البتر، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقلالية الوظيفية والاندماج المجتمعي للمصابين.

وشملت الدورة مجموعة من المحاور الأساسية، أبرزها مبادئ التأهيل في حالات الطوارئ والأزمات الإنسانية، وتقييم وإدارة الإصابات الناتجة عن الحروب والصدمات، والتأهيل الحركي والعلاج الطبيعي لحالات البتر والكسور وإصابات الأعصاب، إضافة إلى الرعاية ما بعد البتر واستخدام الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة، وأنشطة الحياة اليومية والتدريب على الاستقلالية الوظيفية.

كما تناولت الدورة الدعم النفسي والاجتماعي وسبل دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتدريب الأسر ومقدمي الرعاية على آليات الدعم والتعامل مع المصابين، إلى جانب تعزيز العمل ضمن فريق متعدد التخصصات لضمان تقديم خدمات تأهيلية متكاملة وشاملة.

وأكد مدير المستشفى الدكتور ايمن الزهار ، أن تنفيذ هذه الدورة يأتي في إطار حرص المستشفى على تعزيز قدرات الكوادر الصحية والتأهيلية لمواكبة التحديات الصحية والإنسانية المتزايدة التي فرضتها الحرب على قطاع غزة، مشيراً إلى أن الارتفاع الكبير في أعداد المصابين وذوي الإعاقات، خاصة حالات البتر، يتطلب تطويراً مستمراً للمهارات والخبرات المهنية لضمان تقديم خدمات تأهيلية متكاملة وفق أفضل الممارسات العلمية. كما ثمّن الشراكة مع مؤسسة UOSSM ودورها في دعم البرامج التدريبية النوعية التي تسهم في رفع جودة الخدمات الصحية والتأهيلية المقدمة للمواطنين.

وقدّم الدورة كل من أخصائية العلاج الطبيعي د. سهى نصار وأخصائي العلاج الطبيعي د. عمرو أبو ندى، حيث شهدت تفاعلاً واسعاً من المشاركين الذين أشادوا بالمحتوى العلمي والتطبيقي للدورة.

من جانبها، أكدت رئيس قسم العلاج الطبيعي د. سعاد رضوان أن هذه الدورة تأتي استجابةً للحاجة المتزايدة إلى خدمات التأهيل في ظل الظروف الإنسانية الراهنة، مشيدةً بجودة المادة العلمية والأساليب التدريبية التفاعلية التي أسهمت في تعزيز المهارات المهنية للمشاركين، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات التأهيلية المقدمة للمرضى ويسهم في إعادة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

