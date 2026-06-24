وكالة الرأي الفلسطينية مشفى الرنتيسي يعقد اجتماع للجنة التحضيرية لمؤتمر طب الأطفال 2026 وكالة الرأي الفلسطينية مشفى الرنتيسي – النصر يختتم دورة متخصصة حول نشر الأوراق العلمية وكالة الرأي الفلسطينية الإندبندنت: التكذيب نهج إسرائيل تجاه مجازرها ضد أطفال غزة وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى الرنتيسي للأطفال – النصر ينفذ دورة متخصصة في التأهيل وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تحتفل بتخريج دفعة جديدة من دبلوم ممرض عيون وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد مواطن جراء غارات الاحتلال المتواصلة على القطاع وكالة الرأي الفلسطينية النونو: الاحتلال أعاد المفاوضات لنقطة الصفر ويريد إنهاء مشروع المقاومة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تستقبل وفدًا من جمعية الاغاثة الزراعية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تطلق الدفعة الأولى من المنقذين البحريين
أخبار » الأخبار الحكومية

مشفى الرنتيسي – النصر يختتم دورة متخصصة حول نشر الأوراق العلمية

24 حزيران / يونيو 2026 08:44

727520340_1402230295268284_5124168907869283390_n
727520340_1402230295268284_5124168907869283390_n

غزة- وكالة الرأي:

اختتم قسم التدريب والتطوير في مستشفى الرنتيسي للأطفال – النصر بالتعاون مع مؤسسة UOSSM Canada ، دورة تدريبية متخصصة بعنوان "كيفية نشر ورقة علمية"، والتي قدمتها الباحثة أ. مادلين أبو عصر على مدار أربعة لقاءات تدريبية، بمشاركة حملة درجة الماجستير والمهتمين بالبحث العلمي والنشر من مختلف الفئات المهنية العاملة في المستشفى.

وهدفت الدورة إلى تعزيز مهارات البحث العلمي لدى المشاركين وتمكينهم من فهم آليات إعداد ونشر الأوراق العلمية وفق المعايير الأكاديمية المعتمدة، بما يسهم في دعم الإنتاج العلمي وتطوير الممارسات الصحية المبنية على الأدلة.

وتناولت الدورة شرحاً عملياً متكاملاً لمراحل إعداد الورقة العلمية، بدءاً من اختيار عنوان البحث وصياغة الفكرة العلمية، مروراً بإعداد المحتوى وفق الأصول العلمية، وانتهاءً باختيار المجلة العلمية المناسبة وآليات التحكيم والنشر، إضافة إلى استعراض المراحل المختلفة التي تمر بها الورقة العلمية داخل المجلات المحكمة.

من جانبها، شجعت الباحثة أ. مادلين أبو عصر المشاركين على مواصلة جهودهم البحثية والسعي إلى نشر أبحاثهم العلمية، مؤكدة أهمية مساهمة الكوادر الصحية في إثراء المعرفة العلمية وتطوير جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

بدوره، أكد مدير المستشفى د. أيمن الزهار أن هذه الدورة تأتي ضمن رؤية المستشفى الرامية إلى تعزيز ثقافة البحث العلمي بين العاملين، ورفع كفاءاتهم الأكاديمية والمهنية، مشيراً إلى أن البحث العلمي يمثل ركيزة أساسية في تطوير الخدمات الصحية وتحسين مخرجات الرعاية الطبية ، معرباً عن تقديره للمشاركين والمُحَاضِرة على جهودهم، متطلعاً إلى مزيد من المبادرات العلمية التي تسهم في بناء كوادر قادرة على الإنتاج العلمي وخدمة القطاع الصحي.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى الوفاء وبال ميد توقعان اتفاقية تعاون

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟