مشفى الرنتيسي – النصر يختتم دورة متخصصة حول نشر الأوراق العلمية

غزة- وكالة الرأي:

اختتم قسم التدريب والتطوير في مستشفى الرنتيسي للأطفال – النصر بالتعاون مع مؤسسة UOSSM Canada ، دورة تدريبية متخصصة بعنوان "كيفية نشر ورقة علمية"، والتي قدمتها الباحثة أ. مادلين أبو عصر على مدار أربعة لقاءات تدريبية، بمشاركة حملة درجة الماجستير والمهتمين بالبحث العلمي والنشر من مختلف الفئات المهنية العاملة في المستشفى.

وهدفت الدورة إلى تعزيز مهارات البحث العلمي لدى المشاركين وتمكينهم من فهم آليات إعداد ونشر الأوراق العلمية وفق المعايير الأكاديمية المعتمدة، بما يسهم في دعم الإنتاج العلمي وتطوير الممارسات الصحية المبنية على الأدلة.

وتناولت الدورة شرحاً عملياً متكاملاً لمراحل إعداد الورقة العلمية، بدءاً من اختيار عنوان البحث وصياغة الفكرة العلمية، مروراً بإعداد المحتوى وفق الأصول العلمية، وانتهاءً باختيار المجلة العلمية المناسبة وآليات التحكيم والنشر، إضافة إلى استعراض المراحل المختلفة التي تمر بها الورقة العلمية داخل المجلات المحكمة.

من جانبها، شجعت الباحثة أ. مادلين أبو عصر المشاركين على مواصلة جهودهم البحثية والسعي إلى نشر أبحاثهم العلمية، مؤكدة أهمية مساهمة الكوادر الصحية في إثراء المعرفة العلمية وتطوير جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

بدوره، أكد مدير المستشفى د. أيمن الزهار أن هذه الدورة تأتي ضمن رؤية المستشفى الرامية إلى تعزيز ثقافة البحث العلمي بين العاملين، ورفع كفاءاتهم الأكاديمية والمهنية، مشيراً إلى أن البحث العلمي يمثل ركيزة أساسية في تطوير الخدمات الصحية وتحسين مخرجات الرعاية الطبية ، معرباً عن تقديره للمشاركين والمُحَاضِرة على جهودهم، متطلعاً إلى مزيد من المبادرات العلمية التي تسهم في بناء كوادر قادرة على الإنتاج العلمي وخدمة القطاع الصحي.

