مشفى الرنتيسي يعقد اجتماع للجنة التحضيرية لمؤتمر طب الأطفال 2026

غزة- وكالة الرأي:

عقدت إدارة مستشفى الرنتيسي للأطفال – النصر، بالتعاون مع وفد مؤسسة جذور الراعية لمؤتمر طب الأطفال 2023-2026، الاجتماع الأول للجنة التحضيرية للمؤتمر المزمع عقده يوم السبت الموافق 25 يوليو 2026، وذلك في إطار الاستعدادات التنظيمية والعلمية لإنجاح فعاليات المؤتمر.

وناقش الاجتماع عدداً من الملفات المهمة، أبرزها تحديد الأيام التدريبية المخصصة للطواقم الطبية والتمريضية المشاركة، واستعراض المحاضرات والأوراق العلمية والموضوعات التي سيتم تقديمها خلال المؤتمر، إلى جانب مناقشة المواد التدريبية والقوائم الخاصة بالمشاركين.

كما تم اعتماد أسماء أعضاء اللجنتين العلمية والإعلامية للمؤتمر، والتوافق على مكان انعقاده .

هذا وأقر المجتمعون شعار المؤتمر واسمَه الرسمي تحت عنوان:

"أطفالنا بين النار والحصار" خلال حرب الإبادة 2023-2026

نحو طفولة آمنة ... رغم الحرب والحصار

ويأتي المؤتمر بهدف تسليط الضوء على واقع الأطفال في قطاع غزة خلال سنوات الحرب، ومناقشة التحديات الصحية والإنسانية التي تواجههم، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات العلمية والطبية بين المختصين في مجال طب الأطفال.

