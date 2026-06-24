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لجنة الطوارئ تجدد دعوتها للجنة الإدارية لاستلام مهامها

24 حزيران / يونيو 2026 08:33

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غزة- وكالة الرأي:

جددت لجنة الطوارئ الحكومية دعوتها للجنة الوطنية لإدارة غزة لبدء استلام مهامها، مؤكدة استمرارها في حفظ أمن المواطنين وصون النظام العام حتى ذلك استلام اللجنة لمهامها.

وقالت اللجنة في تصريح صحفي وصل وكالة الرأي: "تجدد لجنة الطوارئ الحكومية دعوتها للسيد الدكتور على شعث، المفوض العام للجنة الوطنية لإدارة غزة، وللسادة مفوضي اللجنة الكرام، للقدوم إلى قطاع غزة والبدء في استلام مهامهم، تأكيداً على جاهزيتنا الكاملة لتسليم العمل الحكومي، وحرصنا على تهيئة المناخ الحكومي والمجتمعي الملائم بما يضمن نجاح اللجنة الوطنية في أداء مسؤولياتها، ويعزز قدرتها على متابعة الملفات الإنسانية والتنموية ذات الأولوية.

وثمنت لجنة الطوارئ جهود لجنة إدارة غزة الدبلوماسية وتحركاتها الهادفة إلى معالجة التحديات التي يواجهها أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وجددت لجنة الطوارئ الحكومية تأكيدها أن جميع الطواقم والمؤسسات الرسمية ستواصل أداء واجباتها الوطنية بكل مسؤولية وانتماء، بما يكفل حفظ أمن المواطنين وصون كرامتهم، وضمان استمراراية تقديم الخدمات الأساسية، والعمل على توفير مقومات الحياة الكريمة، واتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على الاستقرار المجتمعي وتعزيز السلم الأهلي.

واكدت اللجنة التزامها الكامل بحماية المواطنين وصون أعراضهم وممتلكاتهم، وتدعو أبناء شعبنا إلى تعزيز قيم المحبة والتكافل والتكاتف والتعاضد الوطني في مواجهة المخططات العدوانية المتواصلة.

وشددت لجنة الطوارئ على أن الاحتلال "الإسرائيلي" هو الجهة الوحيدة التي تتحمل المسؤولية المباشرة عن الكارثة الإنسانية والأوضاع المأساوية التي يعيشها شعبنا، نتيجة سياساته وعدوانه المستمر، وسعيه إلى تهجير أبناء شعبنا من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، وإفراغ الأرض من سكانها، في محاولة يائسة للمساس بحقوق شعبنا الوطنية وقضيته الفلسطينية العادلة.

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