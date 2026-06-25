المغرب يفوز على هايتي ويتأهل إلى دور الـ32

وكالات- وكالة الرأي:

قلب منتخب المغرب، رابع النسخة الأخيرة، تخلّفه مرتين وحقق فوزا بشق الأنفس على هايتي 4-2 حاجزا بطاقته اإلى دور الـ32، الأربعاء، على ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، ضمن مونديال أميركا الشمالية في كرة القدم.

ووجد المغرب نفسه متخلّفا مرتين عبر حارس مرماه ياسين بونو (10 خطأ في مرمى منتخب بلاده)، ومهاجم سندرلاند الإنجليزي ويلسون إيسيدور (43) هدفي هايتي، ورد عبر قائده أشرف حكيمي (39) وإسماعيل صيباري (45+1)، مدركا التعادل، قبل أن يمنحه البديلان سفيان رحيمي وياسين جسيم الفوز بهدفين متأخرين في الدقيقتين 87 و89 تواليا.

وهو الفوز الثاني تواليا للمغرب فرفع رصيده إلى سبع نقاط، حاجزا بطاقته إلى الدور الثاني للمرة الثالثة في سابع مشاركة له في العرس العالمي بعد 1986 و2022، كما هي المرة الثالثة التي يتأهل فيها من دون أي خسارة، لكن هذه المرة حل ثانيا في مجموعته، بعدما تصدر في 1986 و2022.

وسيتعين على المغرب الذي بات أول منتخب عربي يبلغ دور الـ32 في النسخة الحالية، السفر إلى المكسيك لخوض دور الـ32، الإثنين المقبل، ضد بطل المجموعة السادسة التي تضم هولندا واليابان والسويد.

وقال مدرب المغرب، محمد وهبي: "نحن سعداء جدا ولو أننا في المركز الثاني، لم نلعب جيدا في الشوط الأول، وكنا نعرف أنه يتعين علينا الاندفاع في الثاني، فالخصم لم يكن لديه ما يخسره، كما أننا لم نكن جديدين في الكرات الثانية، لكننا نجحنا في قلب الطاولة، وكسب المباراة، والتأهل، وهذا هو الأهم".

من جهته، قال قائد أسود الأطلس، أشرف حكيمي: "كانت مباراة مجنونة، وأنا سعيد وفخور بالتأهل، يجب أن نواصل على هذا المنوال".

وأضاف: "لم تكن بدايتنا جيدة للمباراة أمام منتخب كان خارج المنافسة، لم نستسلم، صحيح أننا عانينا ولكننا في النهاية تأهلنا. الآن لا نعرف خصمنا المقبل ويجب أن نرتاح، ونركز على المباراة المقبلة".

وهو الفوز السابع للمغرب في 26 مباراة في النهائيات مقابل 8 تعادلات و11 هزيمة، كما هي المرة الثانية التي يحقق فيها الفوز في مباراتين متتاليتين بعد 2022، عندما تغلب على بلجيكا وكندا في الجولتين الثانية والثالثة.