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مجمع ناصر يختتم اللقاء الثاني من دورة تطبيقات الأشعة المقطعية

25 حزيران / يونيو 2026 09:00

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غزة- وكالة الرأي:

نظمت دائرة الأشعة بمجمع ناصر الطبي اليوم اللقاء الثاني من الدورة التخصصية بـعنوان "Clinical Computed Tomography (CT) and Oncology Applications"، والتي تهدف إلى صقل مهارات أخصائيي التصوير الطبي في مجال الأشعة المقطعية وتطبيقاتها في تشخيص الأورام.

​شهد اللقاء تقديم محتوى علمي وعملي مكثف قدمه نخبة من استشاريي وأخصائيي الأشعة وهم: د. جبارة الأغا، ود. محمود موسى، ود. عمارة عبدالقادر، حيث استعرض المحاضرون أحدث البروتوكولات التشخيصية والدور المحوري للأشعة المقطعية في الكشف الدقيق عن الأورام ومتابعة الحالات المرضية.

​وتأتي هذه الدورة ضمن الجهود المشتركة والخطط الاستراتيجية لمجمع ناصر الطبي الرامية إلى تطوير قدرات الكوادر البشرية، بما ينعكس بشكل مباشر على رفع مستوى جودة الخدمات التشخيصية المقدمة للمرضى وضمان دقة النتائج السريرية.

​تجدر الإشارة إلى أن إدارة الدورة حرصت على تعزيز المشاركة وتوسيع نطاق الاستفادة من خلال إطلاق رابط إلكتروني عبر منصة Google Meet، مما أتاح الفرصة لعدد أكبر من الكوادر الطبية التفاعل مع المحتوى العلمي ومناقشة الحالات السريرية المعروضة.

​وتستعد دائرة الأشعة لاستكمال سلسلة برامجها التدريبية حيث سيُعقد اللقاء الثالث في الأسبوع المقبل استكمالاً للمحاور العلمية التي تتناولها الدورة التخصصية.

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