مشفى الرنتيسي ينظم محاضرة "دور المختبر في تحسين مقاومة البكتيريا للمضادات"

غزة- وكالة الرأي:

نظّمت دائرة المختبر بمستشفى الرنتيسي للأطفال- النصر وبالتعاون مع مؤسسة UOSSM Canada ، محاضرة علمية متخصصة بعنوان "Role of the Lab in AMR Improvement"، قدّمتها الأستاذة غادة صالح، بمشاركة عدد من الكوادر الفنية والعاملين في المختبرات الطبية، بهدف تعزيز المعرفة بأحدث المستجدات العالمية المتعلقة بمقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية ودور المختبر في مواجهتها.

وتناولت المحاضرة أحدث التحديثات العالمية المعتمدة لعام 2026 فيما يتعلق بتصنيف أنواع البكتيريا والمضادات الحيوية المناسبة لعلاجها، إلى جانب استعراض المضادات الحيوية التي أبدت بعض الميكروبات قدرة على مقاومتها، الأمر الذي يبرز أهمية الدور الحيوي للمختبر في دعم القرارات العلاجية السليمة وتوجيه الرعاية الصحية بالشكل الصحيح، بما يسهم في الحد من انتشار العدوى وضمان الاستخدام الأمثل والفعّال للمضادات الحيوية.

كما استعرضت المحاضِرة التقنيات الحديثة التي تم اعتمادها عالميًا في مجال التشخيص المخبري وفق أحدث المعايير الدولية، موضحةً دورها في رفع كفاءة التشخيص وتسريع الوصول إلى النتائج الدقيقة التي تدعم جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

وشهد اللقاء تفاعلًا مميزًا ونقاشًا علميًا ثريًا بين الحضور، حيث تم تبادل الخبرات والاستفسارات حول أحدث الممارسات المخبرية، ما أسهم في ترسيخ المفاهيم العلمية المحدثة وتعزيز المعرفة المهنية لدى المشاركين.

من جانبه، أكد مدير دائرة المختبر الأستاذ كايد أحمد أن هذه اللقاءات العلمية تأتي ضمن خطة التطوير المستمر للكوادر المخبرية، مشيرًا إلى أن مواكبة المستجدات العالمية في مجال مقاومة المضادات الحيوية والتشخيص المخبري تمثل ركيزة أساسية للارتقاء بجودة الخدمات الصحية. وأضاف أن المختبر يلعب دورًا محوريًا في دعم الأطباء بالمعلومات الدقيقة التي تسهم في اختيار العلاج المناسب، بما ينعكس إيجابًا على سلامة المرضى وكفاءة الرعاية الصحية.

