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طواقم بلدية دير البلح تُركب وصلات على خط صرف صحي بحارة أبو منسي

29 حزيران / يونيو 2026 08:20

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غزة- وكالة الرأي:

ضمن الجهود المستمرة لتوفير الخدمات وبالتنسيق مع مصلحة مياه بلديات الساحل وبتمويل من الـ UNICEF، نفذت بلدية دير البلح أعمال تركيب وصلات منزلية على خط الصرف الصحي الذي تعرض للقصف بوقت سابق في حارة ابو منسي بجوار مسجد الابرار.

وبين رئيس قسم الصرف الصحي م.أحمد تايه أن الأعمال شملت تنفيذ وصلات منزلية بطول 25 مترًا وربطها بمنازل المواطنين، بما يسهم في استعادة الخدمة والحد من المكاره الصحية ، إلى جانب تنفيذ أعمال تسوية للشارع وإعادته إلى وضعه السابق قدر الإمكان.

وعبر عن تقديره لجهود مصلحة مياه بلديات الساحل ومنظمة اليونيسف على دعمهما المتواصل، الذي يسهم في تعزيز صمود المواطنين واستمرار تقديم الخدمات الأساسية في ظل الظروف الراهنة.
 

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