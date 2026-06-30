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المغرب تصعد لثمن النهائي على حساب هولندا

30 حزيران / يونيو 2026 07:48

فرحة المغرب
فرحة المغرب

وكالات- وكالة الرأي:

تأهل منتخب المغرب لثمن نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم، بعد فوزه على هولندا بركلات الترجيح (3-2) بعد التعادل في الوقتين الأصلي، والإضافي بهدف لمثله صباح الثلاثاء على ملعب "مونتيري" بالمكسيك، في إطار دور الـ 32 من البطولة.

وتقدم منتخب هولندا أولاً في الدقيقة 72 طريق كودي جاكبو نجم ليفربول الإنجليزي، لكن منتخب المغرب رفض الاستسلام، ليحرز عيسى ديوب هدف التعادل في الدقيقة 91، ويدفع المباراة إلى شوطين إضافيين، ثم ركلات الترجيح التي ابتسمت لـ "أسود الأطلس".

وفي ركلات الترجيح، سجّل للمغرب سفيان رحيمي، وشمس الدين طالبي، وإسماعيل صيباري، بينما أهدر نائل العيناوي، وأشرف حكيمي، على الجانب الآخر أحرز لهولندا كل من كوبمينيرز، وفيجهورست، فيما أضاع كلويفيرت، وتيمبر، وسامرفيل.

وبهذا الانتصار، تواصل كتيبة "أسود الأطلس" المشوار، وتستعد لمواجهة كندا في ثمن النهائي، وذلك بعد تغلب أصحاب الأرض على جنوب إفريقيا بهدف نظيف.

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