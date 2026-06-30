تعليم شرق غزة يكرّم المشرف التربوي أ. رائد عبد العال

غزة- وكالة الرأي:

كرّمت مديرية التربية والتعليم شرق غزة المشرف التربوي أ. رائد عبد العال؛ تقديرًا لجهوده المتميزة في الميدان التربوي، وإسهاماته الفاعلة في تطوير العملية التعليمية.

وحضر التكريم، أ. منير أبو زعيتر مدير التربية والتعليم شرق غزة،م.أشرف فروانة مدير الدائرة الإدارية،أ. أحمد أبو الكاس مدير الدائرة الفنية، د. تامر الرملاوي رئيس قسم التدريب التربوي، د.عائد النحال رئيس قسم الإشراف التربوي

وأشاد أبو زعيتر بالمستوى المتميز الذي أظهره عبد العال، مثمنًا جهوده في تطوير العملية التعليمية وما بذله من عطاء في الميدان التربوي.

من جانبه، أكد أبو الكاس على أهمية مواصلة تطوير العملية التعليمية، مشيدًا بالدور الذي قام به عبد العال في إنجاحها وتحقيق أهدافها التربوية.

