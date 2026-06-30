تعليم غرب غزة يشارك في حفل تخريج أطفال روضة التعليم المطور

غزة- وكالة الرأي:

شارك وفد مديرية التربية والتعليم غرب غزة في حفل تكريم أطفال روضة التعليم المطور – الفوج الحادي عشر، بحضور مدير التربية والتعليم د. جواد الشيخ خليل، ومدير الدائرة الفنية أ. خيري عطا الله، ورئيس قسم الإشراف أ. إياد حماد.

وشهد الحفل أجواءً مبهجة مليئة بالفرح والسرور، حيث قدّم الأطفال العديد من الفقرات الفنية والإبداعية التي عكست مواهبهم وتميزهم، وسط تفاعل كبير من الحضور. كما

تخلل الحفل تكريم طاقم الروضة تقديرًا لجهودهم المخلصة في رعاية الأطفال وتنمية قدراتهم.

ويأتي هذا الاحتفال تأكيدًا على أهمية دعم المسيرة التعليمية وتعزيز بيئة تربوية آمنة ومحفزة لأطفالنا، الذين يشكلون أمل المستقبل وبناة الغد.

