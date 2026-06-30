وكالة الرأي الفلسطينية أمريكا تُسلم إسرائيل وثيقة لإعمار غزة دون نزع سلاح حماس وكالة الرأي الفلسطينية المغرب تصعد لثمن النهائي على حساب هولندا وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد أم وطفلتها بقصف إسرائيلي غربي خانيونس وكالة الرأي الفلسطينية ثلاثة شهداء بينهم طفل جراء قصف للاحتلال في دير البلح وكالة الرأي الفلسطينية إسرائيل تلجأ لاسم جديد من أجل تسويق خطة تهجير غزة وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية شؤون المرأة تفتتح برنامج تنمية قدرات الموظفات في إدارة الأزمات وكالة الرأي الفلسطينية طواقم بلدية دير البلح تُركب وصلات على خط صرف صحي بحارة أبو منسي وكالة الرأي الفلسطينية قتيل في جريمة إطلاق نار في الناصرة بالداخل المحتل وكالة الرأي الفلسطينية بالأسماء... الاحتلال يُفرج عن 14 أسيرًا من قطاع غزة
أخبار » الأخبار الحكومية

تعليم غرب غزة يشارك في حفل تخريج أطفال روضة التعليم المطور

30 حزيران / يونيو 2026 08:16

730382026_2022508088351771_8291764943064056701_n
730382026_2022508088351771_8291764943064056701_n

غزة- وكالة الرأي:

شارك وفد مديرية التربية والتعليم غرب غزة في حفل تكريم أطفال روضة التعليم المطور – الفوج الحادي عشر، بحضور مدير التربية والتعليم د. جواد الشيخ خليل، ومدير الدائرة الفنية أ. خيري عطا الله، ورئيس قسم الإشراف أ. إياد حماد.

وشهد الحفل أجواءً مبهجة مليئة بالفرح والسرور، حيث قدّم الأطفال العديد من الفقرات الفنية والإبداعية التي عكست مواهبهم وتميزهم، وسط تفاعل كبير من الحضور. كما

تخلل الحفل تكريم طاقم الروضة تقديرًا لجهودهم المخلصة في رعاية الأطفال وتنمية قدراتهم.

ويأتي هذا الاحتفال تأكيدًا على أهمية دعم المسيرة التعليمية وتعزيز بيئة تربوية آمنة ومحفزة لأطفالنا، الذين يشكلون أمل المستقبل وبناة الغد.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى الوفاء وبال ميد توقعان اتفاقية تعاون

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟