بلجيكا تُطيح بالسنغال من المونديال

وكالات- وكالة الرأي:

حجز منتخب بلجيكا مقعده في دور الـ 16 من كأس العالم 2026 لكرة القدم، بعد انتصاره الدرامي على السنغال بثلاثية لهدفين ليلة الأربعاء الخميس في دور الـ 32 من البطولة.

وافتتح حبيب ديارا التسجيل للسنغال في الدقيقة 25، بعدما تابع كرة ارتدت من القائم، إثر رأسية إسماعيلا سار.

وبالدقيقة 51، عزز سار النتيجة بهدف رائع، بعدما سيطر على تمريرة طويلة بصدره، قبل أن يطلق تسديدة قوية سكنت شباك حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني المخضرم تيبو كورتوا، مؤكدًا تفوق المنتخب السنغالي.

وبينما كانت المباراة في طريقها إلى النهاية بانتصار سنغالي، استفاق المنتخب البلجيكي بشكل مفاجئ، ليسجل هدفيين متتاليين عن طريق روميلو لوكاكو، ويوري تيليمانس عند الدقيقتين 86، و89 على التوالي.

وامتدت المباراة إلى الوقت الإضافي، الذي شهد فوزًا قاتلًا "للشياطين الحمر" بفضل ركلة جزاء حصل عليها يوري تيليمانس، وسجلها بنفسه في الدقيقة 120+5.

وبهذا الانتصار، ضرب المنتخب البلجيكي موعدًا في دور الـ 16 مع الفائز من مواجهة الولايات المتحدة الأميركية والبوسنة والهرسك.