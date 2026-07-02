رئيس بلدية النصيرات يستقبل رئيس بلدية دير البلح لبحث تعزيز التعاون المشترك

غزة- وكالة الرأي:

استقبل رئيس بلدية النصيرات، أ. نبيل الصالحي، في مكتبه اليوم الثلاثاء، رئيس بلدية دير البلح أ. خليل أبو سمرة، في زيارة هدفت إلى تعزيز أواصر التعاون والتنسيق المشترك بين البلديتين، وبحث عدد من القضايا المشتركة.

وأكد الصالحي على أهمية استمرار التواصل والتكامل بين الهيئات المحلية، بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز التعاون في مواجهة التحديات، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها قطاع غزة.

من جانبه، أشاد أبو سمرة بالدور الذي تؤديه بلدية النصيرات في خدمة المواطنين، مثمناً جهودها في المحافظة على استمرارية الخدمات رغم الإمكانات المحدودة، مؤكداً حرص بلدية دير البلح على توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات بما يخدم المصلحة العامة.

وتناول اللقاء آليات تعزيز التنسيق بين البلديتين في عدد من الملفات المشتركة، وتبادل الخبرات الفنية والإدارية، إلى جانب مناقشة سبل تطوير العمل البلدي بما يحقق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، وأكد الجانبان على أهمية مواصلة اللقاءات المشتركة وتعزيز الشراكة بين البلديات، بما يسهم في الارتقاء بالعمل البلدي وخدمة أبناء المحافظة الوسطى.

