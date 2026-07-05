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الطقس: أجواء حارة تسود أجواء فلسطين

05 تموز / يوليو 2026 08:24

غزة- وكالة الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن الجو، اليوم الأحد، سيكون حارًا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.

وتنبأت أن الرياح تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، فيما يكون البحر خفيفًا إلى متوسط ارتفاع الموج.

ونوهت إلى أن الأجواء خلال ساعات المساء والليل تكون غائمة جزئيًا إلى صافية، ولطيفة في المناطق الجبلية ودافئة في بقية المناطق، بينما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، ويكون البحر متوسط ارتفاع الموج.

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