وفاة الأسير المحرر ماهر يونس أحد أقدم الأسرى المحررين

الداخل المحتل-وكالة الرأي:

توفي فجر اليوم الأحد، الأسير المحرر ماهر عبد اللطيف يونس، إثر وعكة صحية حادة، بعد نحو ثلاثة أعوام من الإفراج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي، عقب قضائه 40 عامًا في الأسر.

ومن المقرر تشييع جثمانه بعد صلاة الظهر من مسجد حي الظهرات في بلدة عرعرة.

وكان يونس قد أفرج عنه في 19 كانون الثاني/يناير 2023، بعد أن أمضى أربعة عقود متواصلة في سجون الاحتلال، حيث اعتقل في 18 كانون الثاني/يناير 1983 وهو في الخامسة والعشرين من عمره، على خلفية مقاومته للاحتلال وانتمائه إلى حركة "فتح".

وعقب اعتقاله، خضع لتحقيق قاسٍ، وأصدرت سلطات الاحتلال بحقه حكمًا بالإعدام، قبل أن تخففه بعد نحو شهر إلى السجن المؤبد مدى الحياة، ثم جرى تحديد مدة الحكم بـ40 عامًا في عام 2012.

ووُلد ماهر يونس في السادس من كانون الثاني/يناير 1958 في قرية عارة داخل أراضي عام 1948، وتلقى تعليمه في قريته قبل أن يواصل دراسته في المدرسة الصناعية بمدينة الخضيرة.

واعتُقل يونس بعد فترة وجيزة من اعتقال ابن عمه الأسير المحرر كريم يونس، إلى جانب رفيقهما سامي يونس، الذي أُفرج عنه ضمن صفقة تبادل الأسرى عام 2011، قبل أن يتوفى بعد أربع سنوات من تحرره.

وخلال سنوات اعتقاله، فقد والده عام 2008، وهو أسير سابق أمضى ثماني سنوات في سجون الاحتلال، كما تمكن من الحصول على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية.