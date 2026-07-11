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حماس: الاحتلال حوّل شوارع غزة لمجازر يومية لا تتوقف

09 تموز / يوليو 2026 09:00

غزة- وكالة الرأي:

قال الناطق باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بتصعيد كبير ضد شعبنا في قطاع غزة، عبر القصف المستمر والقتل اليومي في شوارع القطاع التي تحولت لمحطات قتل.

وشدد قاسم، على أن الانتهاكات اليومية أصبحت سياسة ثابتة وضعها الاحتلال بديلاً عن خطة ترامب، في ظل عجز الوسطاء عن إلزامه بما تم الاتفاق عليه، وصمت ما يسمى "مجلس السلام" المطبق على هذه الجرائم المروعة، مما يشجع الاحتلال على الاستمرار.

وأكد قاسم أن هذه المجزرة المفتوحة والتي تبث على الهواء مباشرة أمام المجتمع الدولي والجامعة العربية، يضع الجميع أمام مسؤولياتهم السياسية والأخلاقية والقانونية للتحرك لوقف هذه المذبحة المستمرة ضد شعبنا في غزة.

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