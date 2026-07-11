مشفى الرنتيسي يُنظم محاضرة علمية حول تفسير نتائج فحص CBC

غزة- وكالة الرأي:

عقدت دائرة المختبر في مستشفى الرنتيسي للأطفال وبالتعاون مع مؤسسة UOSSM Canada ، محاضرة علمية بعنوان "CBC Interpretation"، قدمتها الأخصائية نجوى البورنو، وذلك في إطار تعزيز الكفاءة العلمية والعملية للعاملين في المختبرات، والارتقاء بجودة التشخيص المخبري.

وتناولت المحاضرة الأسس العلمية والعملية لقراءة وتحليل نتائج فحص صورة الدم الكاملة (CBC) بطريقة منهجية، بما يسهم في الوصول إلى تشخيص مخبري أكثر دقة، ويعزز القدرة على تفسير النتائج وربطها بالحالة السريرية للمريض.

واستعرضت المحاضِرة منهجية تحليل مكونات الفحص، بدءًا من مؤشرات كريات الدم الحمراء (RBC Indices)، والهيموغلوبين (Hb)، والهيماتوكريت (HCT)، مرورًا بكريات الدم البيضاء (WBC) والتفريق العددي لها، وصولًا إلى الصفائح الدموية (Platelets)، مع توضيح الدلالات السريرية للتغيرات الطبيعية وغير الطبيعية لكل منها.

كما ركزت المحاضرة على آلية الربط بين نتائج فحص CBC والحالة السريرية للمريض، والتمييز بين أنواع فقر الدم، والالتهابات، وأمراض الدم، وغيرها من الحالات المرضية، بما يسهم في دعم اتخاذ القرار التشخيصي ورفع جودة الخدمات المخبرية المقدمة.

