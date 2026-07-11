أبو سلمية: تفاقم أزمة نقص الأدوية يُهدد حياة آلاف المرضى

غزة- وكالة الرأي:

حذّر مدير مجمع الشفاء الطبي، د. محمد أبو سلمية، من تفاقم أزمة نقص الأدوية والمستهلكات الطبية في مستشفيات قطاع غزة، مؤكداً أن استمرار هذا الواقع يضع حياة آلاف المرضى أمام خطر حقيقي، في ظل التراجع الحاد في المخزون الدوائي.

وقال د. أبو سلمية إن 48% من أصناف الأدوية الأساسية نفذت بشكل كامل، فيما شارفت 30% أخرى على النفاد، كما وصل رصيد 65% من المستهلكات الطبية إلى الصفر، بينما اقتربت 35% منها من النفاد، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

وأكد أن الأطفال الخدّج في أقسام الحضانة، ومرضى الغسيل الكلوي الذين اضطرّت إلى تقليص عدد ساعات جلسات الغسيل لهم بسبب نفاذ مادة بيكربونات الصوديوم الازمة لتشغيل جهاز الكلي ، ومرضى الأورام الذين تعتمد حياتهم على تلقي جرعات العلاج بانتظام، هم الأكثر تضرراً من الأزمة، إلى جانب النقص الحاد في المضادات الحيوية والمسكنات، والذي حدّ بشكل كبير من قدرة الطواقم الطبية على تقديم الرعاية اللازمة.

وفي السياق ذاته، كشفت مدير دائرة الصيدلة بالمجمع، د. نبال الشوا، أن الطواقم الصيدلانية واصلت تقديم خدماتها رغم الأزمة، موضحة أنه خلال النصف الأول من عام 2026 تم صرف 49,512 بطاقة علاج بنظام الجرعة الواحدة للمرضى المنوّمين.

وذكرت أن عدد تذاكر الاستقبال والعلاج السريع التي صُرفت بلغ 33,696 تذكرة، فيما تم صرف 3,819 وصفة خارجية لمرضى الكلى، و1,911 وصفة لمرضى الدم، و14,748 وصفة لمرضى الأورام، و6,007 وصفات لمختلف التخصصات الأخرى، إلى جانب تنفيذ 4,995 مداخلة صيدلانية، ما يعكس حجم الجهد الذي تبذله الطواقم الصيدلانية للحفاظ على استمرارية الخدمة رغم النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.

