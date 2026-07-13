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الاحتلال يعتزم الانسحاب من مناطق في لبنان خلال أيام

11 تموز / يوليو 2026 09:47

الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان

وكالات- وكالة الرأي:

ادّعت وسائل إعلام عبرية، أن الجيش يستعد للانسحاب خلال أيام من مناطق في جنوب لبنان وفق اتفاق الإطار، بالتزامن مع جولة مرتقبة من المفاوضات بين بيروت وتل أبيب في العاصمة الإيطالية روما.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس الجمعة، إن "الجيش الإسرائيلي يعتزم الانسحاب من بعض المناطق التجريبية في جنوب لبنان، بالتوازي مع انعقاد جلسة المفاوضات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي في روما".

وادعت الهيئة أن الانسحاب المرتقب يأتي استجابة لطلبات أميركية ولبنانية بضرورة إخلاء تلك المناطق قبل انعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات، دون أن تحدد مواقعها.

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